В Иркутске совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Ан-24 с трещиной в иллюминаторе

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая организовала проверку по факту авиаинцидента.

По информации прокуратуры, у лайнера, выполнявшего рейс Иркутск–Усть-Кут, была обнаружена трещина в пассажирском иллюминаторе. На борту самолета находились 46 пассажиров и 5 членов экипажа. Командир воздушного судна принял решение возвращаться в аэропорт вылета. Воздушное судно благополучно приземлилось, никто не пострадал.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в надзорном ведомстве.

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Илья Николаев