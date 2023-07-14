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Коммерсантъ FM
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Из-за падения БПЛА в Курчатове поврежден многоквартирный дом

Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло в ночь на сегодня, 14 июля, в Курчатове в Курской области. Пострадавших нет. Поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт. Рядом с этим городом находится Курская АЭС.

«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. Частичные повреждения получил многоквартирный дом — у него посечены фасад и остекление»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-каналы сообщали о взрыве в Курчатове в ночь на 14 июля. Подробностей не приводилось. Кроме того, сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА были уничтожены вчера, 13 июля, в нескольких километрах от Воронежа.

Олеся Павленко

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