Глава Воронежской области сообщил об уничтожении трех БПЛА под Воронежем

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили вчера, 13 июля, в нескольких километрах от Воронежа. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет»,— написал господин Гусев в Telegram.

Вчера вечером о взрыве сообщали Telegram-каналы Baza и Mash. По их информации, взрыв произошел в микрорайоне Масловка в 12 километрах от центра Воронежа.

Олеся Павленко