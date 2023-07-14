В трех районах и двух городах Башкирии объявили режим ЧС из-за невывоза мусора

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим чрезвычайной ситуации в Краснокамском, Янаульском, Татышлинском районах, а также в городах Нефтекамске и Агидели из-за невывоза твердых бытовых отходов. Соответствующее распоряжение подписанное 7 июля, сегодня опубликовано на портале правовой информации.

Решение принято в связи с прекращением сбора и вывоза отходов из этих муниципалитетов регоператором ООО «Дюртюлимелиоводстрой», «что создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний», говорится в документе.

Режим чрезвычайной ситуации введен до особого распоряжения. Муниципальным администрациям и республиканскому министерству природопользования и экологии рекомендовано принять меры по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и для стабилизации ситуации со сбором и вывозом отходов. Муниципалитеты также должны до августа представить в минэкологии обоснование затрат на сбор и вывоз мусора с 20 июня до отмены режима ЧС.

Как ранее сообщалось, в июне представители «Дюртюлимелиоводстроя» (входит в федеральный холдинг «Мехуборка») заявили о силовом захвате двух полигонов ТКО, расположенных вблизи Янаула и Нефтекамска, где в соответствии с территориальной схемой размещали отходы из Янаула и Янаульского района, Нефтекамска, Краснокамского и Татышлинского районов. Спорные полигоны принадлежат ООО «Табигат» (учредитель — республиканское минземимущество). Его внешний управляющий расторг договоры аренды с компаниями «Мехуборки» — «Русэко» и «Союз» и передал объекты другим арендаторам. Обе компании подали иски в арбитражный суд Башкирии, в котором просят признать недействительным отказ внешнего управляющего от сделки.

В связи с недопуском на полигоны «Дюртюлимелиоводстрой» прекратил вывозить отходы из пяти муниципалитетов. В минэкологии республики ранее заявляли, что вывоз мусора «организован силами органов местного самоуправления до момента определения нового регионального оператора».

5 июля минэкологии издало приказ о лишении компании статуса регоператора, а 7 июля подало иск о расторжении соглашения с ней. Регоператор заявил встречный иск, в котором просит признать недействительным решение ведомства.

Наталья Балыкова

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