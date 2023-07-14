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Коммерсантъ FM
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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 отменили за 40 секунд до старта

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 отменен за 40 секунд до старта. Причины не уточняются. Запасной датой запуска стало 15 июля. Об этом сообщили в компании-разработчике SpaceX в Twitter.

Falcon 9 должен был доставить к орбитальной группировке глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink 54 мини-спутника для ее пополнения.

С мая 2019 года интернет-спутники были запущены 94 раза, с начала 2023 года — 25 раз. С начала проекта на орбиту вывели 4,7 тыс. спутников системы Starlink, сейчас в рабочем состоянии находится более 4,4 тыс. из них.

Олеся Павленко

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