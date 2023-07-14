Microsoft изменит шрифт по умолчанию с Calibri на Aptos

Производитель программного обеспечения Microsoft представил новый шрифт Aptos, который будет использоваться по умолчанию в продуктах компании. Ранее шрифт Aptos был известен как Bierstadt. За новый шрифт проголосовали пользователи.

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Главный менеджер программ Microsoft Сай Дэниэлс пояснил, что компания приняла решение отказаться от Calibri из-за появления экранов с более высоким разрешением. «Сегодня мы приступаем к заключительному этапу этих масштабных изменений, когда Aptos начнет использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel сотнями миллионов пользователей»,— написал господин Дэниэлс в своем блоге.

Aptos ранее был известен под названием Bierstadt. Его создал один из ведущих в мире дизайнеров Стив Маттесон. Он переименовал шрифт в Aptos в честь своего любимого города в округе Санта-Круз в Калифорнии.

Шрифт Calibri использовался по умолчанию во всех офисных продуктах Microsoft последние 15 лет. До этого шрифтами по умолчанию были Times New Roman и Arial.

Олеся Павленко