Microsoft изменит шрифт по умолчанию с Calibri на Aptos

Производитель программного обеспечения Microsoft представил новый шрифт Aptos, который будет использоваться по умолчанию в продуктах компании. Ранее шрифт Aptos был известен как Bierstadt. За новый шрифт проголосовали пользователи.
Главный менеджер программ Microsoft Сай Дэниэлс пояснил, что компания приняла решение отказаться от Calibri из-за появления экранов с более высоким разрешением. «Сегодня мы приступаем к заключительному этапу этих масштабных изменений, когда Aptos начнет использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel сотнями миллионов пользователей»,— написал господин Дэниэлс в своем блоге.
Aptos ранее был известен под названием Bierstadt. Его создал один из ведущих в мире дизайнеров Стив Маттесон. Он переименовал шрифт в Aptos в честь своего любимого города в округе Санта-Круз в Калифорнии.
Шрифт Calibri использовался по умолчанию во всех офисных продуктах Microsoft последние 15 лет. До этого шрифтами по умолчанию были Times New Roman и Arial.