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В Оренбуржье трех иностранцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ с Казахстаном

В Оренбургской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о пересечении государственной границы России без документов (ч. 3 ст. 322 УК РФ) в отношении трех иностранцев. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее следствие установило, что ночью 5 мая текущего года трое мужчин по предварительной договоренности незаконно пересекли государственную границу России и Казахстана в Первомайском районе Оренбуржья. После этого они проследовали вглубь территории РФ.

После этого обвиняемых задержали. Уголовное дело в отношении них передано в Первомайский районный суд. Фигурантам уголовного дела грозит до шести лет лишения свободы.

Георгий Портнов

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