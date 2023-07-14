В Оренбуржье трех иностранцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ с Казахстаном

В Оренбургской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о пересечении государственной границы России без документов (ч. 3 ст. 322 УК РФ) в отношении трех иностранцев. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее следствие установило, что ночью 5 мая текущего года трое мужчин по предварительной договоренности незаконно пересекли государственную границу России и Казахстана в Первомайском районе Оренбуржья. После этого они проследовали вглубь территории РФ.

После этого обвиняемых задержали. Уголовное дело в отношении них передано в Первомайский районный суд. Фигурантам уголовного дела грозит до шести лет лишения свободы.

Георгий Портнов