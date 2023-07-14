Главные анонсы 14 июля

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Джакарте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие во встречах глав МИД Восточноазиатского саммита и Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности.

В Ташкенте состоится инаугурация действующего президента Шавката Мирзиёева, победившего на прошедших 9 июля досрочных выборах президента.

Ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту 54 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки системы Starlink.

Губернатор штата Айова Ким Рейнольдс подпишет закон о запрете абортов на сроке больше шести недель.

В Нью-Йорке пройдут открытые дебаты в Совете Безопасности ООН «Женщины и мир и безопасность: сексуальное насилие в условиях конфликта».