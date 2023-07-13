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Коммерсантъ FM
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Умер экс-совладелец «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов

Бывший совладелец «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов умер на 58-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале. Причины смерти не уточняются.

Валерий Маркелов в 2018 году

Валерий Маркелов в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Валерий Маркелов в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Структуры «Группы компаний 1520» на 2018 год получили более 218,2 млрд руб. господрядов. В 2018 году господин Маркелов и его бизнес-партнеры Алексей Крапивин и Борис Ушерович возглавили рейтинг Forbes «Короли госзаказа».

В октябре 2018-го Валерий Маркелов был арестован по делу о передаче взятки в размере 2 млрд руб. полковнику Дмитрию Захарченко — руководителю управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

В мае 2022-го Валерия Маркелова приговорили к восьми годам колонии строгого режима, однако спустя несколько дней меру пресечения изменили на запрет определенных действий в связи с тяжелым состоянием его здоровья: у господина Маркелова диагностировали онкологическое заболевание.

Лусине Баласян

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