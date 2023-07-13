Губернатор Свердловской области ввел в лесах режим ЧС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. Он начнет действовать с 13 июля. Об этом говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

«Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. В соответствии с указом, подписанным главой региона, режим ЧС начинает действовать уже с 13 июля. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов»,— говорится в сообщении департамента.

Введенный режим должен помочь привлечь все силы для ликвидации природных пожаров, в том числе федерального уровня.

Накануне на базе отдыха в селе Шайдуриха Невьянского городского округа загорелись четыре рыбацких домика, пожар перекинулся на 40 домов. В пожаре погибла одна женщина. Еще двое получили ожоги. Были эвакуированы 290 человек.

Анастасия Ларина