Стримерша завершила эфир в СИЗО

В Тюмени заключил под стражу 32-летнюю стримершу, известную под псевдонимом Жади, по обвинению в истязаниях 12-летнего сына (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). По версии следствия, ребенок жил в антисанитарных условиях, а мать его избивала. Жади задержали после прямого эфира, во время которого женщина кричала на сына матом и угрожала его убить. Двоих детей — двенадцати и четырех лет — разместили в социально-реабилитационном центре, с ними работают специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стримерша Алиса Гулиева (Жади) угрожала сыну убийством в прямом эфире

Фото: СУ СКР по Тюменской области Стримерша Алиса Гулиева (Жади) угрожала сыну убийством в прямом эфире

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Центральный районный суд Тюмени отправил под стражу 32-летнюю стримершу Алису Гулиеву (в профиле говорится, что у нее 69 подписчиков и 62,7 тыс. фанатов), которая обвиняется в причинении физических и психических страданий своему 12-летнему сыну, а также систематическом нанесении ему побоев (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

По информации Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, с 14 мая по 10 июля обвиняемая «била своего сына по малозначительным поводам, принуждала его жить в антисанитарных условиях — без спального места, в отсутствие каких-либо средств личной гигиены, без регулярного питания».

Стримершу задержали после резонансного прямого эфира, который она вела под псевдонимом Жади на видеоплатформе Bigo Live. Во время прямого эфира с другим стримером женщина начала ругать и оскорблять ребенка.

«Я твоя мать, которая тебя обеспечивает, кормит и поит. Не нравится жить по моей геолокации, (иди) на завод работать. Ты мне нервы все выпил, что за кровь поганая у тебя, тварь. Я тебя убью, сука»,— говорила она. Ребенок, плача, спрашивал: «Чего ты от меня хочешь?» Женщина кричала ему в ответ: «Я хочу кровь твою поганую, которая сидит в тебе». При этом ребенка в кадре нет, но видно, что женщина пыталась с кем-то бороться.

Стример, с которым Алиса Гулиева вела эфир, попытался ее успокоить: «Жади, закрой эфир, что за поведение. Жади, ты чего творишь?» Но госпожа Гулиева проигнорировала просьбы и начала жаловаться на сына: «Он на эфире мне говорит: "Ты задолбала меня со своим Bigo". На эфире! Ты посмотри, сколько людей меня смотрят. Будь твой отец проклят». Позже к женщине, по всей видимости, подошел еще один ребенок. «Ты, если не успокоишься, тоже так получишь»,— сказала Гулиева.

Как пояснил ресурсу 72.ру блогер, работающий на той же площадке для стримов, обвиняемая являлась куратором группы и зарабатывала на площадке деньги. «Кто-то просто концерты дает, болтает с аудиторией, а кто-то, как Жади, жестит»,— сказал молодой человек.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, двоих детей Алисы Гулиевой двенадцати и четырех лет разместили в социально-реабилитационном центре до выяснения всех обстоятельств и решения вопроса об их дальнейшем жизнеустройстве. С детьми начали работать специалисты.

По данным пресс-службы суда, обвиняемая свою вину не признала. Женщина отрицает применение к ребенку какого-либо насилия, но призналась, что оскорбляла его. «Причастность к совершению вменяемого ей преступления будет проанализирована судом после завершения предварительного следствия и передачи дела в суд»,— пояснили в пресс-службе суда. Женщина будет содержаться под стражей два месяца, до 11 сентября.

Мария Игнатова, Екатеринбург