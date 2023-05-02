В бою не до побоев

Масштабного всплеска домашнего насилия в России из-за участия граждан в СВО, как прогнозировал ранее ряд экспертов, не отмечено. Это констатирует правозащитный проект «Травмпункт», проанализировавший статистику дел по статье «Побои» КоАП РФ в РФ в 2022 году (в рамках этой нормы чаще всего фиксируются случаи домашнего насилия). Прирост показателя по сравнению с предыдущим годом составил 3–4%, что не превышает погрешности. Правозащитники, впрочем, объясняют, что в период кризиса женщины реже обращаются за помощью к специалистам, и ссылаются на нерепрезентативность статистики. В свою очередь зампред комитета Госдумы по делам семьи Виталий Милонов (ЕР) считает, что возможную связь боевых действий с подобной проблематикой видят «или умалишенные феминистки, или глубоко законспирированные агенты влияния западных спецслужб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правозащитный проект «Травмпункт» (проект запущен международной правозащитной группой «Агора» весной 2023 года, ориентирован на правовую помощь пострадавшим от домашнего насилия.— “Ъ”) проанализировал сводную статистику судимости в России за 2022 год, опубликованную судебным департаментом при Верховном суде РФ. Исследователей, в частности, интересовала картина домашнего насилия в России. Специального учета семейно-бытовых правонарушений в России не ведется, поэтому сотрудники «Травмпункта» изучили дела, возбужденные по статьям, по которым чаще всего привлекают к ответственности за подобные преступления. Выяснилось, что в прошлом году российские суды рассмотрели 170 608 дел по статье «Побои» (6.1.1. КоАП РФ) и привлекли к ответственности 108 420 человек. Большую часть осужденных обязали выплатить штраф, средний размер которого составил 5410 руб., что едва превышает минимальный размер штрафа по статье о побоях. Что касается уголовных дел, связанных с домашним насилием, таковые чаще всего возбуждались по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 115 УК РФ), «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» (ст. 116.1 УК РФ) и «Истязание» (ч. 1 ст. 117 УК РФ). Статистика судебного департамента показывает, что по сравнению с 2021 годом число дел по вышеперечисленным статьям практически не изменилось. «Ситуация с домашним насилием не улучшается. Из года в год статистика остается на примерно таком же уровне с погрешностью в 3–4%»,— констатирует ведущий адвокат проекта «Травмпункт» Анастасия Шардакова.

После начала спецоперации правозащитники и активисты, отметим, прогнозировали стремительный всплеск случаев семейно-бытового насилия. Эксперты объясняли, что участники боевых действий могут столкнуться с так называемым посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), для которого характерны раздражительность и гнев. Зачастую эти эмоции выражаются в деструктивной форме и направлены на других членов семьи, приводя к увеличению случаев домашнего насилия. Аналитика «Травмпункта» не зафиксировала кардинальных изменений.

Эксперты предполагают, что при изучении проблемы данные судебного департамента могут быть нерепрезентативны. Адвокат, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО Мари Давтян, например, уверена, что оценить реальный уровень домашнего насилия сейчас практически невозможно: ст. 6.1.1 КоАП включает все виды побоев. Госпожа Давтян в разговоре с “Ъ” заявила, что говорить о влиянии военных действий на рост случаев насилия в стране преждевременно: «Нужно провести большое исследование. И провести его можно лишь тогда, когда боевые действия закончатся, когда пройдет хотя бы полгода с момента возвращения военнослужащих и проявится влияние ПТСР».

«Когда человек травмирован, у него может развиться ПТСР, одно из проявлений которого — агрессивное поведение в отношении близких»,— соглашается основатель Нижегородского женского кризисного центра психолог Анастасия Ермолаева. Но и она не отмечает значительного роста числа обращений женщин на фоне проведения СВО.

«Так или иначе, уровень насилия в обществе постепенно растет, но основные последствия нас ожидают, когда военнослужащие вернутся с фронта,— говорит директор центра "Насилию.Нет" Анна Ривина (центр и госпожа Ривина внесены в реестр иностранными агентами).— Это характерно для всех обществ, когда-либо проходивших подобный период». По словам госпожи Ривиной, в условиях военного или поствоенного кризиса страдающие от насилия женщины намного чаще отказываются обращаться за помощью: «У них совершенно нет ясности, куда идти, что делать с детьми, на что опираться в завтрашний день. Поэтому они будут еще больше терпеть плохое отношение, думая, что сейчас они не могут себе позволить каких-то резких движений».

Сооснователь проекта «Ты не одна» и соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Алена Попова (внесена в реестр иностранных агентов) связывает отсутствие «реальной статистики с отсутствием закона о домашнем насилии». В 2022 году ее проект зафиксировал несколько кризисных пиков по числу обращений женщин, ставших жертвами семейно-бытового насилия. По мнению госпожи Поповой, все они были так или иначе связаны с военными действиями: «Рост агрессии отмечен в периоды, когда люди отправлялись в зону боевых действий, а также когда возвращались домой или в отпуск».

Напомним, законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», разработанный при участии Алены Поповой и экс-депутата Госдумы Оксаной Пушкиной (ЕР) в 2019 году, был законсервирован после критики со стороны парламентариев, активистов и религиозных лидеров. Так, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников счел его противоречащим Конституции, а патриарх Кирилл и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов восприняли закон как опасное вмешательство в жизнь российских семей. Некоторых представителей общественности возмутило, что в поддержку законопроекта выступили представители ЛГБТ-сообществ. В итоге открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона подписала 181 общественная организация.

В последнее время официальные лица не делали заявлений, связанных со статистикой домашнего насилия в России. “Ъ” обратился к заместителю председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталию Милонову, который заявил, что информации о росте случаев семейно-бытового насилия в связи с участием россиян в СВО ему не поступало. «Мне ничего не известно о росте статистики бытового насилия в связке с военной операцией. Предположу, что такие вбросы делают умалишенные феминистки или глубоко законспирированные агенты влияния западных спецслужб с целью хоть как-то укусить российское общество и посеять зерна раздора. Хотя я допускаю, что обе версии правильные»,— прокомментировал господин Милонов (сам он принимает активное участие в СВО). Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) заявила “Ъ”, что в настоящий момент инициатив, подобных законопроекту «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», в комитете нет. «Депутаты такого законопроекта не вносили»,— констатировала госпожа Останина.

Эмилия Габдуллина