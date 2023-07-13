Подозреваемый в убийстве капитана Ржицкого арестован

Первомайский суд Краснодара арестовал на два месяца — до 10 сентября — Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе, капитана второго ранга Станислава Ржицкого. Об аресте ходатайствовало следствие.

Капитана Станислава Ржицкого застрелили утром 10 июля на пробежке по стадиону «Олимп». Сергей Денисенко был задержан в Туапсе в рамках расследования дела об убийстве капитана 11 июля. На него вышли по записям с камер видеонаблюдения в городском транспорте.

Мужчина дал признательные показания. Он готовил убийство с конца 2022 года: для этого он снял в Туапсе квартиру, где должен был отсидеться после убийства. После этого мужчина планировал с девушкой улететь в Стамбул, а позже в Швейцарию.

Украинские СМИ писали, что Станислав Ржицкого участвовал в командовании запуском ракет по позициям ВСУ. Глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов опроверг сведения о причастности украинских спецслужб к убийству капитана.

Анастасия Ларина