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В Самаре ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрассы на ул. Севастопольской

Движение всех видов транспорта будет ограничено по ул. Севастопольской в Самаре на участке от ул. Енисейской до пр. Юных Пионеров. Мера будет действовать с 9:00 14 июля до 05:00 (MSK+1) 17 июля 2023 года. Об этом сообщает городская администрация.

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Ограничение движения транспорта вводится из-за реконструкции теплотрассы на участке. Работы ведутся в рамках подготовки к следующему отопительному сезону в городе.

Ранее в Самаре объявили о ночных перекрытиях движения транспорта по ул. Фрунзе. Речь идет об участке от ул. Крупской до Шоссейной.

Георгий Портнов

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