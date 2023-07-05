В Самаре ограничили движение транспорта по улице Фрунзе

Движение по ул. Фрунзе от улицы Крупской до Шоссейной закрылось в среду, 5 июля. Транспорт не сможет следовать по указанному участку до конца месяца. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Фото: Администрация Самары

Ограничение движения на ул. Фрунзе связано с проведением регламентных работ на Самарском (Фрунзенском) мосту. В течение июля текущего года транспорт на участке пустят в объезд по ул. Главной.

Ранее в Самаре ограничивали движение транспорта из-за Грушинского фестиваля. Также из-за ремонта было закрыто движение на путепроводе по ул. Земеца. Его планируется открыть в октябре.

Георгий Портнов