Смольный наградит лучших строителей Петербурга

В преддверии Дня строителя губернатор Александр Беглов подписал постановление «О награде правительства Санкт-Петербурга — почетном знаке "Строителю Санкт-Петербурга"». В 2023 году к награде I степени представлены 3 человека, II степени — 12 человек, III степени — 24 человека, сообщает 13 июля пресс-служба Смольного.

Почетный знак «Строителю Санкт-Петербурга» вручают «за плодотворную работу и личные заслуги, в том числе возведение высококачественных зданий и сооружений, разработку, внедрение и применение новых строительных технологий и материалов, реализацию проектов по строительству высококачественного социального жилья и реконструкции ветхого жилищного фонда».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном наградили «Орденом Мужества» погибших в зоне боевых действий на Украине строителей из Петербурга.

Елизавета Цветкова

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