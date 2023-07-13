Цены на новостройки в Свердловской области ниже общероссийских, но растут быстрее

Стоимость квартир в новостройках в Свердловской области ниже, чем в среднем по России, однако темпы их роста выше. «Новое жилье в среднем по России за последние 12 месяцев подорожало на 5,7%, а по Свердловской области — на 9,1%», — сообщил руководитель портала «Единый реестр застройщиков» (ЕРЗ) Кирилл Холопик на региональной конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», которая прошла в Екатеринбурге.



Фото: предоставлено пресс-службой «Атлас Девелопмент»

Участники конференции выделили основные тренды в девелоперском продукте, которые характерны для рынка Екатеринбурга. Среди них: уменьшение площади квартир, разновысотность домов в ЖК, увеличение доли озеленения и пешеходных дорожек, упреждающее обеспечение соцобъектами, наличие элементов «умного дома», наличие мобильного приложения для жителей и другие.

Во время мероприятия состоялась церемония награждения победителей и призеров премии «ТОП ЖК–2023». Екатеринбургского застройщика «Атлас Девелопмент» отметили в одной из категорий номинации «Лучший ЖК-новостройка в Свердловской области». Компания также получила грамоту «За решение, повышающее потребительскую привлекательность новостройки» за жилую экосистему «Парк Столиц». Коммерческий директор «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова отметила, что пережить форс-мажорные обстоятельства прошлого года удалось благодаря высокому качеству продукта: «Платформа жилой экосистемы, заложенная в наших жилых комплексах, помогла практически не заметить турбулентность 2022 года. Потребительский спрос на наш продукт сохранился, потому что сам по себе уникален и соответствует самым последним трендам».

Оценивая конкурсантов, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов отметил, что Екатеринбург отличается большим количеством уникальных девелоперских проектов и аутентичной архитектурой. «Тренды меняются, и самое главное, что эти изменения направлены в первую очередь на покупателя. Качество растет, и нам есть, что показать другим регионам. Обмениваясь опытом, мы видим, что происходит популяризация архитектуры, свойственной Екатеринбургу, — это приветствуется и это замечательно»,— подчеркнул он.

Анастасия Стройкова подчеркнула, что последнее время застройщики города сами задают тон на строительном рынке России: «Екатеринбург исторически славится высокой продуктовой конкуренцией. Застройщики со всей страны едут смотреть на девелоперские продукты Екатеринбурга, поэтому важно говорить именно о зарождающихся у нас трендах, а не только заимствованных в Москве и Санкт-Петербурге. Екатеринбург можно считать лидером по дизайну проектов мест общего пользования, входных групп, холлов и лобби. То, что является признаком высокого класса строительства в Москве и Московской области, является абсолютно неотъемлемой частью комфорт-класса в Екатеринбурге».

Застройщик «Парк Столиц» (дом «Дубай», дом «Барселона»): ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АТЛАС ПАРК СТОЛИЦ — 2» Проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф Застройщик «Парк Столиц» (дома «Токио» и «Гонконг»): ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АТЛАС ПАРК СТОЛИЦ» Проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф

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