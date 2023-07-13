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обновлено 14:12

Здание бывшей поликлиники на улице Лебедева изъяли у собственников

Мотовилихинский суд Перми постановил изъять у собственников здание объекта культурного наследия Пермского края «Поликлиника» на ул. Лебедева, 11, и земельного участка. Об этом в соцсети сообщила пермская активистка Анастасия Мальцева.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Наша борьба за этот памятник эпохи раннего конструктивизма продолжалась с 2012 года,— пишет госпожа Мальцева.— Дальше будет апелляция и, наверное, кассация. И если вышестоящие судебные инстанции согласятся с судом, то край проведет полную реконструкцию здания. И у нас будет восстановленный объект культурного наследия».

До 2011 года здание бывшей поликлиники находилось в муниципальной собственности, пока администрация Перми не продала его на аукционе за 14,5 млн руб. 31 января 2023 года в суд обратилась Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края, просившая изъять здание у собственников — Владимира Понькина и Екатерины Никишиной. По мнению инспекции, владельцы не исполняют обязанности по надлежащему содержанию этого объекта культурного наследия.

23 июня 2023 года краевая прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения требований сохранения или использования объектов культурного наследия, допущенного при содержании здания бывшей поликлиники. Расследование дела ведет краевое ГУ МВД.

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