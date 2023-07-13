В Краснодаре в поврежденном взрывом газа доме начались восстановительные работы

В Краснодаре в многоэтажке на улице Клиническая начались восстановительные работы. Их планируют завершить в августе, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент строительства Краснодара Фото: департамент строительства Краснодара

Сейчас подрядчик проводит на объекте демонтаж старой кровли. Позже ее полностью заменят. В ближайшие дни к работам приступят каменщики для восстановления фасада, внутренних перегородок и плит перекрытия.

Темпы работ будут напрямую зависеть от погоды. Из-за дождей в июне уже пришлось серьезно менять график разбора поврежденных конструкций.

Возгорание в доме на ул. Клинической, 18 после взрыва газа произошло вечером 24 мая. По адресу до сих пор продолжает действовать локальный режим ЧС. Во время июньских ливней подъезды и квартиры пострадавшего дома топило из-за протекания временной кровли, о чем жаловались жители многоэтажки. В связи с этим мэр Краснодара Евгений Наумов поручил оперативно решить проблему. В итоге герметичность кровли оперативно восстановили.

Татьяна Ручкина

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