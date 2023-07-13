Polestar показала предсерийный электромобиль 5

Компания Polestar (ранее придворное тюнинг-ателье Volvo, ставшее отдельным суббрендом) показала предсерийный электрический седан Polestar 5.

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Новинка получит алюминиевую платформу SEA и 800-вольтовую бортовую электрику. В топовой версии электромобиль оснастят полным приводом с системой векторизации тяги, двумя электромоторами мощностью 884 л.с. и крутящим моментом 900 Нм с двухступенчатым редуктором на задней оси. Заявлен запас хода до 600 км.

Выпуск Polestar 5 наладят на заводе Geely в Чунцине. Серийное производство электромобиля начнется в 2024 году, а перед этим на рынок выйдет электрический кроссовер Polestar 4.

Максим Вершинин

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