Министр строительства Башкирии признан виновным в превышении полномочий

Октябрьский районный суд Уфы признал действующего министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева и экс-руководителя Управления строительства 3 ФСИН РФ Руслана Валишина виновными в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов без торгов (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили пресс-службы республиканских прокуратуры и СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзиль Кучарбаев

Фото: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан Рамзиль Кучарбаев

Фото: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан

В суде установлено, что в 2017–2019 годах Рамзиль Кучарбаев, будучи главой Управления капитального строительства Башкирии, заключил без конкурса со структурой ФСИН как с единственным поставщиком 50 госконтрактов на строительство объектов социнфраструктуры на общую сумму около 2,1 млрд руб. Средства были выделены из федерального и республиканского бюджетов. При этом Управление строительства не имело материально-технической базы, чтобы своими силами выполнить предусмотренные контрактами работы, и не намеревалось этого делать.

В последующем Руслан Валишин в нарушение требований ФЗ «О контрактной системе…» заключил договоры субподряда на выполнение всего объема работ с коммерческими организациями за 2 млрд руб. в обход конкурсных процедур. По указанию Рамзиля Кучарбаева строительно-монтажные и другие работы с наибольшей ценой контракта на общую сумму более 450 млн руб. были переданы компаниям, возглавляемым его знакомыми и друзьями.

Таким образом, структура ФСИН фактически выступила в качестве посредника, получив за это из бюджетов около 143 млн руб. Эта сумма была признана ущербом, нанесенным государству, как неэффективно израсходованные средства. Подсудимые вину не признали.

Суд назначил Рамзилю Кучарбаеву шесть лет лишения свободы, а по совокупности с ранее вынесенным приговором — девять лет в колонии общего режима, Руслану Валишину — пять лет колонии. Также они лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух и трех лет соответственно. С них в солидарном порядке взыскана сумма причиненного ущерба.

В начале июня господин Кучарбаев также был признан Ленинским райсудом Уфы виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.

Влада Шипилова, Уфа