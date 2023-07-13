В Татарстане ввели штрафы до 500 тысяч рублей за использование беспилотников

Госсовет Татарстана поддержал изменения в КоАП республики, которые инициировал прокурор региона Илдус Нафиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно его предложению, в кодексе появилась новая ст. 2.21 «Несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности)».

Напомним, режим «уровень базовой готовности» был введен в Татарстане указом президента РФ Владимира Путина с 19 октября 2022 года в связи с проведением спецоперации на Украине. Как пояснил Илдус Нафиков, в рамках этого режима глава Татарстана Рустам Минниханов ввел запрет на использование беспилотных воздушных аппаратов в республике.

«Рассматриваемая сфера в условиях проведения СВО представляет серьезную угрозу для стабильного функционирования государства»,— подчеркнул господин Нафиков.

Таким образом, санкции по новой статье КоАП будут применяться за использование беспилотников (дронов, квадрокоптеров) в регионе. Граждан будут штрафовать на 1–4 тыс. руб., должностных лиц — на 15–40 тыс. руб., юридических лиц — 200–300 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для граждан может составить 5 тыс. руб., для должностных лиц — 40–50 тыс. руб., для организаций — 300–500 тыс. руб.

Илдус Нафиков уточнил, что в других субъектах РФ такие штрафы пока не ввели.

Законопроект был принят сразу в первом и третьем чтениях.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"