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Самарские ученые создали линзы для наноспутников и беспилотников

Миниатюрные линзы нового типа для беспилотных летательных аппаратов и наноспутников созданы на базе Самарского национального исследовательского университета им. Королева. Предполагается, что они позволят упростить решение задач экологического мониторинга и умного земледелия, а также снизить затраты на них. Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

Фото: Олеся Орина

«Благодаря этим линзам можно будет также ускорить обработку данных, получаемых "с неба" или из космоса, и при этом обойтись без сложной компьютерной обработки информации»,— говорится в сообщении.

Кроме того, использование сенсоров на основе таких линз будет актуальным и в медицине. На сегодняшний день созданы три опытных образца. Они уже прошли лабораторные испытания. Ранее в Самаре был создан наноматериал для гибких солнечных батарей.

Георгий Портнов

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