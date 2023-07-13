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Коммерсантъ FM
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Индекс Мосбиржи превышал 2900 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года

Индекс Московской биржи сегодня перевалил за отметку 2900 пунктов и рос на 0,26%, следует из данных на сайте Мосбиржи. Показатель превысил 2900 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года.

Пикового значения индекс достиг в 10:19 мск (2911,54 пункта). После этого индекс перешел к снижению. По состоянию на 11:15 мск индекс снижается на 0,4% и составляет 2885,99 пункта.

Лидерами роста являются «Норникель» (1,23%), «Россети» (1,07%), «Интер РАО» (1,03%) и «Роснефть» (0,73%). Лидеры снижения — Fix Price (–1,58%), «Сегежа» (–1,12%), Globaltrans (–0,79%), TCS Group (–0,74%) и «Магнит» (–0,68%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Эрдни Кагалтынов

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