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Коммерсантъ FM
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В Туапсинском районе обнаружили тела двоих погибших при подтоплении

Спасатели обнаружили погибшими девушку и мужчину, они утонули при паводке в Туапсинском районе 12 июля, сообщили «Ъ» в прокуратуре Краснодарского края. Еще два жителя района числятся пропавшими. Краевое следственное управление СКР возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным полиции, во время затопления поселка Тюменский Туапсинского района пропали Ангелина Комбарова 2003 года рождения, Александр Комбаров 2007 года рождения, а также Екатерина Перевязко 1999 года рождения. Со слов матери пропавших, находившейся в отъезде, 12 июля в 5:50 ей позвонила одна из дочерей, которая сообщила о том, что в дом поступает вода, ее уровень более метра. Следствие выяснило, что дом был смыт в реку Казачья Щель, впадающую в Черное море.

Житель Тюменского Владимир Филиппов 1956 года рождения находился в автомобиле, который потоками воды смыло в море.

В Туапсинском районе, пострадавшем от сильных дождей и разлива горных рек, продолжаются поисково-спасательные работы. После выпадения аномальных осадков под водой оказались 650 дворов и 290 частных домов. К настоящему моменту вода с затопленных территорий ушла.

Анна Перова, Краснодар

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