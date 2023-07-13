Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 июля

10:16. Федеральная служба безопасности задержала жителя Орловской области по подозрению в госизмене и финансировании ВСУ, сообщил ТАСС со ссылкой на ФСБ. Задержанный ранее сменил пол с женского на мужской, является ЛГБТ-активистом и волонтером «ОВД-Инфо» (признан в РФ иностранным агентом).

9:20. Следственный комитет России будет расследовать очередные факты атака со стороны Украины на Донецкую народную республику, Белгородскую, Курскую и Запорожскую области, сообщило ведомство. Следователи проверят факты вчерашних обстрелов сел Графовка и Репяховка Краснояружского района Белгородской области, где был ранен человек и повреждена ЛЭП, а также обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области, где были повреждены дома и ЛЭП.

8:51. В белгородских пунктах временного размещения завершили работу «Поезда здоровья». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обследовано было более тысяч человек: у 30 человек выявлены признаки онкологии, у 15 определены признаки заболевания системы кровообращения. «Все они сейчас проходят обследование. Надеюсь, что наши медики смогут оказать быструю своевременную помощь и жители пойдут на поправку»,— написал глава региона. Он заверил, что после технического обслуживания поезда выедут на регулярные маршруты. В регионе работает четыре «Поезда здоровья», напомнил он: «Этот проект оказался очень востребованным, в первую очередь, в удаленных сельских населенных пунктах, и знаю, что сельчане уже с нетерпением ждут, когда приедут врачи, для того, чтобы пройти обследование. Но надеюсь, что это обследование покажет, что проблем со здоровьем нет, а если есть — мы постараемся быстро оказать всю необходимую помощь».