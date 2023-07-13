Братья Блиновы завершили выкуп стадиона «Трудовые резервы»

Бизнесмены Максим и Артем Блиновы завершили выкуп стадиона «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе Перми, на ул. Патриса Лумумбы, 2. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», 10 июля братья-предприниматели увеличили свои доли в уставном капитале ООО «УК “Уралэстейтгрупп”», управляющей спортивным объектом, с 30 до 40%. Новые собственники ввели в состав учредителей общества свою фирму — ООО «БТ Групп» (учредитель Максим Блинов), она получила 20% долей в ООО «УК “Уралэстейтгрупп”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стадион «Трудовые резервы» и прилегающая территория, планируемые к комплексному развитию Фото: Стадион «Трудовые резервы» и прилегающая территория, планируемые к комплексному развитию

Предыдущие владельцы УК «Уралэстейтгрупп» Евгений Гордиенко и Снежанна Потапова, имевшие в уставном капитале компании по 20%, вышли из состава учредителей организации.

В этом году стадион «Трудовые резервы» (4,1 га) перешел от иногородних предпринимателей к пермским бизнесменам, владельцам «Горного хрусталя» Максиму и Артему Блиновым. Новые собственники вместе с девелоперской группой Nova планируют заняться комплексным развитием стадиона и прилегающих к нему территорий. Комиссия по землепользованию и застройке уже одобрила установление зоны КРТ на участках под стадионом и соседними объектами. Стороны планируют реконструировать стадион.

Спортивный объект должен стать якорным соцобъектом этой территории, сообщали господа Блиновы «Ъ-Прикамье». Проект реконструкции стадиона предполагает создание трех функциональных зон: закрытой в виде здания с несколькими залами, открытого стадиона с трибунами и футбольным полем, а также бегового кластера. Кроме того, предполагается строительство жилья. Недавно в профильных соцсетях появились изображения эскизов по застройке «Трудовых резервов», на них были изображены жилые дома и спортобъект.