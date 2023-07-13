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Пожар в старинном селе Шайдуриха на Урале локализовали на площади 4 тыс. кв. м

Пожар в селе Шайдуриха в Свердловской области локализован на площади 4,1 тыс. кв. м. В селе сгорело 41 строение. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Возгорание локализовали в 7:24 по местному времени (5:24 мск). В тушении принимают участие 31 единица техники и 147 человек личного состава.

В свою очередь, глава Невьянского городского округа Александр Берчук сообщил, что без жилья из-за пожара в селе остались 35 человек. По его данным, было уничтожено 13 жилых домов.

Село Шайдуриха — старинное уральское село, возникшее в конце XVII—начале XVIII века. Основатели деревни, переселившиеся в Шайдуриху, впервые упоминаются в 1710 году.

Вчера, 12 июля, из-за верхового лесного пожара огонь перешел на несколько строений в Шайдурихе. Возгорание быстро распространилось из-за сухой и ветреной погоды. Сообщалось, что 40 строений охвачены огнем, эвакуировано 290 человек, включая 36 детей.

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук ввел режим чрезвычайной ситуации до 12:00 21 июля. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены.

Олеся Павленко

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