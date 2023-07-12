На Урале лесной пожар перекинулся на старинное село, горят 40 строений, идет эвакуация

В селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области огонь верхового лесного пожара перешел на строения. По последним данным департамента информационной политики региона, число охваченных огнем строений увеличилось до 40.

Село Шайдуриха — старинное уральское село, возникшее в конце XVII — начале XVIII века. Основатели деревни, переселившиеся в Шайдуриху, впервые упоминаются в 1710 году.

Жителей Шайдурихи эвакуируют. В пункте временного размещения (ПВР) в Невьянске находятся восемь человек. Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил ТАСС, что всего эвакуировано 290 человек, включая 36 детей. По данным на 1 июля, в селе проживает 365 человек, в регионе 170 жилых домов.

В МЧС России сообщили, что к тушению пожара привлечены более 140 человек и 46 единиц техники. Тушение осложняется сухой погодой и порывами ветра. Валерий Горелых сказал «Интерфаксу», что первое сообщение о возгорании поступило в 17:42 по местному времени (15:42 мск).

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук ввел режим ЧС до 12:00 21 июля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены. Он направил в Невьянский городской округ министра общественной безопасности Александра Кудрявцева для координирования работы.

Лусине Баласян