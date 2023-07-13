Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сети отложат на хранение

Операторам ЛНР предлагают «аутсорминг» до конца 2024 года

Минцифры может отложить внедрение систем хранения трафика (СХД), которые входят в состав систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), для операторов ЛНР до конца 2024 года. Компаниям предлагают арендовать системы хранения оператора, который предложит провайдерам региона услуги СОРМ. Сделать это уже готова, в частности, «Миранда-медиа», но локальные провайдеры не знают конечной стоимости услуги. Эксперты опасаются, что сети одного оператора не смогут выдержать трафик десятков небольших провайдеров, работающих в регионе, и для увеличения мощности ему придется поднимать цены на связь.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Минцифры рассказали “Ъ”, что внедрение систем хранения трафика (СХД), наиболее затратной части запуска системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), может быть отложено для операторов связи в ЛНР до конца 2024 года. Ранее Минцифры заявляло, что операторам на новых территориях разрешат не устанавливать и собственные системы СОРМ: «Они могут заключить договор с оператором, к сети которого подключены, на оказание услуг СОРМ его трафика». Так, «Миранда-медиа» (19,99% у «Ростелекома») уже начала предлагать провайдерам в ЛНР услуги СОРМ (см. “Ъ” от 24 марта).

В Минцифры уточнили, что локальные операторы по такому же принципу смогут договариваться об использовании СХД: «Стоимость таких услуг будет определяться вышестоящим оператором. Для небольших операторов это серьезная статья расходов». Субсидии на внедрение СОРМ и СХД операторам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, добавили в министерстве, не предусмотрены.

Сейчас в ЛНР работает «Лугаком» (бренд «Мобильные коммуникационные системы»). В конце мая стало известно, что разрешение на выход в республику получила «+7Телеком» — структура крымского оператора «К Телеком» (см. “Ъ” от 24 мая). Также в регионе действуют около 40 небольших провайдеров, уточнил гендиректор консалтинговой компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. В МКС “Ъ” заявили, что планы внедрения СОРМ согласуются и подписываются между оператором и управлением ФСБ. Сам оператор «не планирует пользоваться услугой аутсорсинга или предоставлять ее».

В данной ситуации стоит проблема не со сроками внедрения СХД, а с финансированием, подчеркивает собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке ЛНР: «СХД — самая дорогая часть СОРМ. При участии луганских операторов связи и ФСБ прошло совещание, на котором нам сообщили, что готовится техническое предложение услуг "аутсорминга", разрабатывается система для его подключения, а все необходимое оборудование закуплено, однако финальную цену не обозначили».

Источник “Ъ” пояснил, что СХД входят в состав оборудования СОРМ, а нормативы, требующие больших мощностей, устанавливает «закон Яровой». По нему операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Хранить переговоры и смс-сообщения операторы обязаны полгода, сообщения, передаваемые через интернет,— 30 дней.

Собеседник, близкий к луганским операторам связи, утверждает, что у местных компаний недостаточно финансовых средств на подключение СОРМ и СХД: «Найти за полтора года $70 тыс. и более для закупки оборудования мы не можем, при этом цена на саму инфраструктуру может вырасти». Стоимость оборудования СОРМ составляет 2–7,5 млн руб. в зависимости от предусмотренной скорости передачи данных, отмечали в Минцифры. Сейчас за отсутствие СОРМ на сетях связи операторам грозит штраф в размере 0,001–0,003% годовой выручки за первое нарушение и 0,01–0,03% — за повторное.

Предоставление услуг «аутсорминга» может увеличить трафик предоставляющего их оператора на 15% в год, считает Дмитрий Галушко: «Одному, даже крупному, оператору не хватит мощностей, чтобы содержать более 40 компаний. В результате, чтобы увеличивать объем мощностей, компания начнет различными способами завышать тарифы на интернет». По его словам, сейчас средняя стоимость тарифов в ЛНР составляет около 300 руб., но с внедрением СОРМ она постепенно вырастет до 500 руб., что «недопустимо для разрушенных территорий».

Вадим Красников

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...