Сети отложат на хранение

Минцифры может отложить внедрение систем хранения трафика (СХД), которые входят в состав систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), для операторов ЛНР до конца 2024 года. Компаниям предлагают арендовать системы хранения оператора, который предложит провайдерам региона услуги СОРМ. Сделать это уже готова, в частности, «Миранда-медиа», но локальные провайдеры не знают конечной стоимости услуги. Эксперты опасаются, что сети одного оператора не смогут выдержать трафик десятков небольших провайдеров, работающих в регионе, и для увеличения мощности ему придется поднимать цены на связь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Минцифры рассказали “Ъ”, что внедрение систем хранения трафика (СХД), наиболее затратной части запуска системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), может быть отложено для операторов связи в ЛНР до конца 2024 года. Ранее Минцифры заявляло, что операторам на новых территориях разрешат не устанавливать и собственные системы СОРМ: «Они могут заключить договор с оператором, к сети которого подключены, на оказание услуг СОРМ его трафика». Так, «Миранда-медиа» (19,99% у «Ростелекома») уже начала предлагать провайдерам в ЛНР услуги СОРМ (см. “Ъ” от 24 марта).

В Минцифры уточнили, что локальные операторы по такому же принципу смогут договариваться об использовании СХД: «Стоимость таких услуг будет определяться вышестоящим оператором. Для небольших операторов это серьезная статья расходов». Субсидии на внедрение СОРМ и СХД операторам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, добавили в министерстве, не предусмотрены.

Сейчас в ЛНР работает «Лугаком» (бренд «Мобильные коммуникационные системы»). В конце мая стало известно, что разрешение на выход в республику получила «+7Телеком» — структура крымского оператора «К Телеком» (см. “Ъ” от 24 мая). Также в регионе действуют около 40 небольших провайдеров, уточнил гендиректор консалтинговой компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. В МКС “Ъ” заявили, что планы внедрения СОРМ согласуются и подписываются между оператором и управлением ФСБ. Сам оператор «не планирует пользоваться услугой аутсорсинга или предоставлять ее».

В данной ситуации стоит проблема не со сроками внедрения СХД, а с финансированием, подчеркивает собеседник “Ъ” на телекоммуникационном рынке ЛНР: «СХД — самая дорогая часть СОРМ. При участии луганских операторов связи и ФСБ прошло совещание, на котором нам сообщили, что готовится техническое предложение услуг "аутсорминга", разрабатывается система для его подключения, а все необходимое оборудование закуплено, однако финальную цену не обозначили».

Источник “Ъ” пояснил, что СХД входят в состав оборудования СОРМ, а нормативы, требующие больших мощностей, устанавливает «закон Яровой». По нему операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Хранить переговоры и смс-сообщения операторы обязаны полгода, сообщения, передаваемые через интернет,— 30 дней.

Собеседник, близкий к луганским операторам связи, утверждает, что у местных компаний недостаточно финансовых средств на подключение СОРМ и СХД: «Найти за полтора года $70 тыс. и более для закупки оборудования мы не можем, при этом цена на саму инфраструктуру может вырасти». Стоимость оборудования СОРМ составляет 2–7,5 млн руб. в зависимости от предусмотренной скорости передачи данных, отмечали в Минцифры. Сейчас за отсутствие СОРМ на сетях связи операторам грозит штраф в размере 0,001–0,003% годовой выручки за первое нарушение и 0,01–0,03% — за повторное.

Предоставление услуг «аутсорминга» может увеличить трафик предоставляющего их оператора на 15% в год, считает Дмитрий Галушко: «Одному, даже крупному, оператору не хватит мощностей, чтобы содержать более 40 компаний. В результате, чтобы увеличивать объем мощностей, компания начнет различными способами завышать тарифы на интернет». По его словам, сейчас средняя стоимость тарифов в ЛНР составляет около 300 руб., но с внедрением СОРМ она постепенно вырастет до 500 руб., что «недопустимо для разрушенных территорий».

Вадим Красников