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Коммерсантъ FM
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СОРМ взяли в оборот

Повышение штрафов за неустановку системы утверждено Госдумой

Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов для операторов связи за нарушения при установке систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Документ принят в исходной версии и предусматривает распространение механизма оборотных штрафов, наказание для юрлиц может составлять 2–50 млн руб. и выше. Но зачастую вина за неустановку СОРМ лежит не только на операторе связи, подчеркивают эксперты, причиной могут быть долгие согласования с регуляторами.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Госдума 4 апреля приняла в первом чтении законопроект, который накладывает оборотные штрафы на операторов связи за неустановку систем оперативно-разыскных мероприятий. Законопроект разработан Минцифры. Он предлагает дополнение ст. 13.46 КоАП двумя частями, устанавливающими штраф, рассчитанный от суммы выручки от «соответствующего вида лицензируемой деятельности», то есть в случае с СОРМ — от услуг связи абонентам.

За первичное правонарушение проектом предполагается взимать 0,001–0,003% выручки, если нарушение выявлено повторно — уже 0,01–0,03%. В текущей версии КоАП, следует из пояснительной записки, наказание предусмотрено в виде административного штрафа в 300–500 тыс. руб. и 2–6 млн руб. соответственно. Авторы проекта приводят предположительную оценку размеров новых штрафов для юрлиц в регионах и Москве и Московской области: от 2 млн руб. в небольших населенных пунктах и от 50 млн руб. в крупных. В МТС, «Ростелекоме», «Билайне» и Tele2 отказались от комментариев. В Минцифры и «МегаФоне» не ответили на запросы.

По данным Роскомнадзора, количество и объемы штрафов, которые накладываются на операторов связи за нарушения в установке СОРМ, постоянно растут. Так, в 2017 году за нарушения было вынесено 199 предупреждений и оформлено 184 штрафа на общую сумму около 3,75 млн руб., в 2021 году — 246 предупреждений и 11,5 млн руб. штрафов.

Устанавливать СОРМ на свои сети с 1 июля 2018 года должны все операторы по «закону Яровой». С их помощью компании обязаны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, видеозаписи и другие электронные данные пользователей, которые могут стать доступны силовым структурам по решению суда.

Законопроект с оборотными штрафами за неустановку СОРМ был внесен в Госдуму 16 февраля. Предполагается, что он должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Это одна из трех прошлогодних инициатив Минцифры, посвященных ужесточению требований к операторам (см. “Ъ” от 8 июня 2022 года). Министерство также предлагало повысить пошлину на получение лицензии на услуги связи с 7,5 тыс. до 1 млн руб., в январе Госдума приняла в первом чтении соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Кроме того, Минцифры разработало поправки в федеральный закон «О связи», по которым новые операторы должны согласовывать с ФСБ схему построения сети. Минэкономики в августе отрицательно оценило документ.

Вначале операторы просто платили штрафы за неустановку СОРМ, отмечает аналитик агентства MForum Алексей Бойко: «Они не услышали регулятора, теперь задача в том, чтобы 100% операторов все же установили СОРМ, поэтому и вводят оборотные штрафы, которые компании не могут себе позволить».

Принятый в первом чтении законопроект фактически делает экономически невыгодными любые нарушения в установке СОРМ, считает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. Но важно, чтобы сами процедуры согласования планов установки СОРМ и ввода в эксплуатацию оборудования не становились предметом злоупотреблений, отмечает он.

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке поясняет, что установке СОРМ на оборудование операторов «действительно нередко препятствуют контрольные органы, которые могут затягивать проверку, долго не подписывать необходимые акты и не согласовывать план установки». Между тем, подчеркивает он, задержка чиновников не снимает риска получить штраф.

Татьяна Исакова, Юлия Юрасова

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