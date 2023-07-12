Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Wimbledon

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Кристофера Юбэнкса и впервые в карьере вышел в полуфинал Wimbledon. Матч продолжался три часа и закончился со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Toby Melville, Reuters Даниил Медведев

Фото: Toby Melville, Reuters

Соперником Медведева в полуфинале стал испанец Карлос Алькарас. Он обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом — 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.

Медведев — третья ракетка мира. Его соперник в четвертьфинале Кристофер Юбэнкс занимает 43-ю строчку в рейтинге АТР. Wimbledon завершится 15 июля. Призовой фонд турнира — 44,7 млн фунтов стерлингов.