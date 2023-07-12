Воронежский маслозавод «Олсам» пытается оспорить решение о предоставлении копий документов соучредителю

ООО «Олсам» (юрлицо одноименного завода в Новоусманском районе Воронежской области) направило в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на майское решение арбитражного суда Воронежской области. Этим решением суд обязал компанию предоставить соучредителю «Олсама» Евгению Кравцову (владеет 2,33% компании) заверенные копии нескольких оборотно-сальдовых ведомостей за 2022 год с указанием контрагентов. Апелляционная жалоба оставлена без движения до 24 июля.

Речь идет о продолжении корпоративного конфликта вокруг «Олсама». Помимо господина Кравцова в состав учредителей компании входят Тамара Кравцова (2,33%), а также известный воронежский бизнесмен Эдуард Краснов (6,97%) и ООО «УК НПО “Черноземье”» (88,37%; совладельцы — Эдуард Краснов (45%), Тамара Кравцова (15%), Николай Оноприенко (15%), Евгений Кравцов (10%), Денис Кравцов (10%), Александр Бутов (5%)). Возглавляет «Олсам» сын Эдуарда Краснова Павел. Ранее господин Кравцов в беседе с «Ъ-Черноземье» заявлял, что «поднимал вопрос, почему общество не распределяло прибыль», и «стал обжаловать выдачу кредитов» структурам господина Краснова. Павел Краснов говорил «Ъ-Черноземье», что прибыль компания не распределяла, так как «нужно было вернуть 1 млрд руб. кредиторам». Поднимались и другие спорные вопросы, в том числе связанные с документацией. Бывший совладелец «Олсама» Сергей Мордашов в 2022 году пояснял «Ъ-Черноземье», что между учредителями было несколько попыток примирения: «Они происходили года три-четыре назад, последние предпринимал мажоритарный владелец».

Сейчас Ленинский райсуд Воронежа рассматривает уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Евгения Кравцова. Господин Краснов спустя десять лет после покупки завода узнал, что его основатели — семья Кравцовых — еще до сделки продали участок под одним из цехов третьему лицу: на этом основании Сбербанк ужесточил условия кредитования предприятия. Евгений Кравцов не согласен с обвинением и ранее утверждал, что с помощью возбужденного уголовного дела с заявленной суммой ущерба более 900 млн руб. господин Краснов якобы «хочет забрать его долю».

Руководитель Центра корпоративных решений Михаил Рябых, изучивший разбирательства, предполагает, что господин Кравцов «после получения документов и их анализа» может предъявить требование «либо о взыскании убытков с руководителя, либо об оспаривании сделок, совершенных обществом». Он также отметил, что 2 июня арбитражный суд Воронежской области принял иск Тамары Кравцовой о признании недействительным общего собрания, на котором были утверждены изменения в устав. «Конфликтная ситуация между участниками и руководством “Олсама” наблюдается с 2019 года. Эти участники периодически подают иски в арбитражный суд о признании решений общих собраний недействительными, взыскании убытков, истребовании документов. Как правило, иски о призвании решений недействительными и взыскании убытков остаются без удовлетворения, а иски об истребовании документов, напротив, удовлетворяются»,— заметил господин Рябых.

Подробнее о конфликте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин