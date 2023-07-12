Бывший глава воронежского «Турбонасоса» признан виновным в злоупотреблениях полномочиями

Советский райсуд Воронежа назначил 75 тыс. руб. штрафа экс-руководителю АО «Турбонасос» (входит в «Роскосмос») Сергею Валюхову. Как следует из приговора, он признан виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) во время работы на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Валюхов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Валюхов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено управлением Следственного комитета России по Воронежской области в декабре 2021-го. В июне того года Валюхов покинул «Турбонасос», который он возглавлял почти 30 лет.

Как установил суд, в 2019 он заключил фиктивные договоры на поставки оборудования и разработку документации для московской фирмы на 90 млн руб. Работы в действительности не выполнялись

Тогда же «Турбонасос» заплатил 45 млн руб. еще одной столичной компании за разработку конструкторской документации, которую на самом деле создали сотрудники воронежского предприятия.

Сергей Валюхов полностью признал вину. Как выяснилось в суде, он доковорился с руководством обоих столичных фирм об инвестициях в 90 млн руб. для его проекта. Фиктивные сделки совершались для исключения кассового разрыва на «Турбонасосе». В планах у руководителя была реализация проекта, который мог принести 210 млн руб. Им не удалось сбыться из-за его увольнения.

Как признался Сергей Валюхов, на такие действия его вынудила позиция руководства «Роскосмоса». В 2019 году корпорация приняла решение продать созданный им фактически с нуля «Турбонасос» его же конкуренту. Он обратился в правительство РФ с просьбой прекратить продажу акций предприятия, и его услышали.

По приговору суда снят наложенный ранее арест денег экс-руководителя «Турбонасоса» в размере 3,77 млн руб. Иск предприятия к Валюхову отклонен.

Сергей Толмачев

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