Бумага все вывезет

В сентябре региональные власти готовятся подписать концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о возведении мусоросортировочного комплекса на полигоне в Софронах. Проект обойдется в 4,6 млрд руб. Инвестором комплекса могут стать структуры бизнесмена Виктора Харитонина, в этом году уже купившего в Прикамье ЦБК «Кама». Эксперт позитивно оценивает проект, но видит для населения риски повышения платы за вывоз ТКО, если инвестор не сможет окупить вложения в строительство экотехнопарка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Этой осенью краевые власти планируют заключить с инвестором концессионное соглашение на строительство комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Перми. Как сообщила на заседании регионального правительства 11 июля первый замминистра экономического развития Прикамья Татьяна Чуксина, в финальной стадии переговоров находятся два крупных соглашения — по строительству и эксплуатации объектов обработки и утилизации ТКО. Коммунальный комплекс будет рассчитан на переработку ТКО в объеме 250 тыс. тонн, его планируется ввести в строй в 2026 году. Срок концессионного соглашения с инвестором составит 20 лет, в проект вложат 4,6 млрд руб.

Губернатор Дмитрий Махонин заметил, что краевому минэку и профильным министерствам необходимо «максимально плотно проработать» заключение концессионных соглашений по проектам. На подписание концессионных соглашений краевые власти должны выйти уже в сентябре.

По данным «Ъ-Прикамье», под объектами по обработке и утилизации ТКО подразумевается строительство мусоросортировочного комплекса в Софронах. Инвестором объекта могут стать структуры предпринимателя Виктора Харитонина, совладельца «Фармстандарта», сообщили сразу несколько источников. Бизнес-интересы господина Харитонина в Пермском крае распространяются на промышленность и медицину. Его компании в начале года купили ООО «Кама», управляющее Камским ЦБК. Также консорциум инвесторов, среди которых «Огмент Инвестментс» Виктора Харитонина, приобрел российские, в том числе пермские, предприятия Henkel. Компании бизнесмена занимаются строительством краевого онкоцентра по концессии, над проектом работает ООО «Клиника инновационных исследований».

В краевом минэке уточнили, что в министерстве рассматривают предложение о заключении концессионного соглашения с ООО «Эвиком-Пермь». Согласно kartoteka.ru, соучредителями общества (обработка и утилизация неопас­ных отходов) являются международная компания ООО «Огмент Инвестментс лимитед» (51%) и Анастасия Рожкова (49%). «Огмент Инвестментс лимитед», связанная с «Фармастандартом», является учредителем ООО «Кама», которое управляет Камским ЦБК. Связаться с представителями потенциального инвестора не удалось.

Помимо «Эвиком-Пермь», интересантами проекта были еще две компании, одна из которых — «РТ-Инвест», контролируемая Ростехом, рассказал источник на рынке ТКО Прикамья. «РТ-Инвест» — крупный оператор по обращению с отходами — ранее заявлялся на региональные торги по возке ТКО, но проиграл пермскому «Экобесту».

О планах пермских властей построить в Софронах экотехнопарк стало известно в 2020 году. Объект должен был представлять собой комплекс с системой автоматической сортировки отходов производительностью 300 тыс. тонн в год и площадку мембранного компостирования органических отходов мощностью 120 тыс. тонн в год. Сейчас полигон в Софронах заполнен более чем на 70%. Год назад инвестиции в строительство экотехнопарка оценивались в 2,95 млрд руб. В конце декабря 2022 года проектом интересовалась столичная компания «Аврора Бореалис». ООО стало учредителем пермской организации «Эко.59», созданной региональными властями для строительства мусоросортировочного комплекса в Софронах. В организации говорили о желании построить в Прикамье мусоросортировочные комплексы. В «Фонде развития Пермского края» сообщали, что экотехнопарк планируется возвести с помощью механизма ГЧП.

Экс-директор по развитию ООО «Горнозаводский комбинат по благоустройству» Дмитрий Клещев позитивно оценил появление крупного игрока в регионе, который возьмет на себя переработку значительной части отходов. Если комплекс создадут по уже разработанному проектному решению, то объект обеспечит применение современных технологий для глубокой переработки ТКО. Дмитрий Клещев отметил невысокий уровень культуры обращения с отходами в Пермском крае. Сейчас они в основном сортируются на две фракции — бумага и ПЭТ. По мнению экс­перта, краевым и городским властям надо усиливать просветительскую деятельность в этом направлении, продвигать технологии сортировки и разделения отходов на множество фракций. «Появление мусоросортировочного комплекса без изменения культуры обращения с отходами в местах их образования, скорее всего, не позволит инвестору окупить затраты. И тогда единственным вариантом останется повышение тарифов на вывоз ТКО. Может быть, не сейчас, возможно, через три-четыре года, но это риск, с которым мы столк­немся», — рассуждает господин Клещев.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова