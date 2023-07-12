Россияне засмотрелись на телевизоры

Россияне начали скупать телевизоры, их продажи превысили показатели докризисного 2021-го. В первом полугодии магазины реализовали почти 4 млн устройств, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости». Продажи разгоняет и рост курса валют — покупатели опасаются дальнейшего подорожания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с тем пока у ритейлеров еще остается техника, купленная по старым ценам, отметил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов:

«Запас на рынке присутствует, безусловно, но никто не держит слишком большого количества техники, потому что за последние полтора года поменялась модель работы.

Если раньше продукция в основном поставлялась по товарному кредиту, то есть сначала она, а затем — средства после ее продажи, по сути, выплаты шли с отсрочкой, то сейчас в основном все происходит по предоплате. Ритейлеры или дистрибуторы оплачивают товар вперед.

Соответственно, приобретать большое количество техники, которая, возможно, не продастся, никто не будет. Поэтому все очень четко следят за изменениями платежеспособного спроса и держат то количество товара, которое в разумные сроки можно реализовать».

Подорожает ли техника из-за ослабления рубля? Бизнес-аналитик группы компании ГК «F+ tech—Марвел» Артур Махлаюк уверен, что это произойдет уже к осени:

«Иногда происходит завоз каких-то брендов, например, Haier или Hisense, и в течение нескольких недель их продажи сильно вырастают. Это может быть связано и с акциями, и с тем, что довольно много такой техники есть у ритейлеров в наличии.

Может быть, к августу-сентябрю в результате повышения курса валют товары и подорожают.

Цена может измениться примерно на 10%, ведь новые заказы, новые поставки телевизоров будут происходить уже по новому курсу».

Изменилась и структура рынка: если год назад 60% продаж в деньгах составляли корейские LG и Samsung, то сейчас они занимают лишь пятую часть. На смену пришли китайские производители — в лидерах Hisense и Haier.

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Иван Корякин