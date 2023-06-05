Телевизоры для России соберут в Польше

Польский завод южнокорейской LG начал устанавливать на выпускаемые телевизоры софт для Smart TV, адаптированный под рынок РФ. На поставляемых параллельным импортом устройствах предустановлены российские онлайн-кинотеатры и есть поддержка голосового помощника «Алиса». На других телевизорах LG Smart TV просто не работает. Юристы говорят, что установка софта не нарушает санкции, но, если завод так или иначе будет оказывать поддержку российским потребителям, это может создать проблемы. Поставки из Польши пока исчисляются тысячами устройств, а доля бренда в России уже заметно упала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Источник “Ъ” на рынке электроники рассказал, что польский завод LG, которая после начала военных действий на Украине остановила официальные поставки в РФ и производство в Подмосковье, начал устанавливать на телевизоры софт Smart TV для России. По его словам, телевизоры официально ввозятся в Белоруссию, откуда поступают в РФ по параллельному импорту.

На заводе в Млаве создали отдельную линию выпуска телевизоров для СНГ, включая РФ, пояснил собеседник. “Ъ” обнаружил в Едином реестре сертификатов о соответствии, что в апреле ООО «АВ Дистри» получило декларацию на поставки из Польши ряда моделей телевизоров LG. “Ъ” направил запрос в ООО «АВ Дистри».

«Дело в том, что телевизоры, не адаптированные под наш регион, могут транслировать только эфирное телевидение, а Smart TV на них не работает»,— объясняет собеседник “Ъ”. На сайте магазина «Связной» “Ъ” обнаружил в продаже телевизор LG со Smart TV, однако в описании товара сказано, что в России функция не поддерживается. В «Связном» не ответили “Ъ”.

Администратор одного из московских магазинов, продающих технику LG (на российском сайте вендора указан как фирменный), подтвердил, что все телевизоры, продаваемые в сети, поставляются из Польши с работающей функцией Smart TV. Она адаптирована под требования российского законодательства, убедился корреспондент “Ъ”: предустановлены приложения «Кинопоиска», Wink, Okko и др. Телевизоры также поддерживают голосового помощника «Алиса».

Продавец-консультант в магазине «Технопарк» сообщил, что в основном телевизоры LG в их сети произведены в Индонезии, однако некоторая часть действительно из Польши. В «Технопарке» не ответили “Ъ”. Представитель LG в России Татьяна Шахнес не ответила на сообщения и звонки “Ъ”.

Как правило, на неадаптированные телевизоры ставится стандартная оболочка Android TV, на европейском заводе это будет версия для Европы, скорее всего, даже с поддержкой русского языка, объясняют в ГК «F+ tech — Марвел». По их словам, телевизоры LG могут поставляться из Польши по параллельному импорту, но, если изготовитель выпускает технику именно для российского рынка, в системе устройства должны быть обязательные программы, например, «Кинопоиск»: «На неадаптированном Smart TV российских приложений не будет, только Prime Video, Netflix и другие».

Собеседник “Ъ” на рынке электроники сообщил, что работа Smart TV в конкретном регионе зависит от политики производителя: «Еще несколько лет назад были случаи, когда Samsung блокировал в России телевизоры, которые не были предназначены для нашего региона, с целью предотвратить нелегальный импорт. Также не предназначенные для РФ телевизоры могут быть ограничены в функциях». По словам источника “Ъ”, под другие страны СНГ, кроме России, крупные производители электроники не делали отдельную прошивку.

Адаптируя телевизоры для РФ, польский завод LG формально не нарушает санкции, подчеркивает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев: «Но если, например, далее польский филиал предоставляет российским потребителям консалтинговые услуги по поддержке ПО, у компании могут возникнуть проблемы, от штрафов до уголовных дел».

По словам собеседника “Ъ” среди производителей и импортеров электроники, в первом квартале 2023 года в РФ поставлено 33 тыс. телевизоров LG, из них 25 тыс.— из Индонезии, из Польши поступило 2,6 тыс. Источник отмечает, что всего в РФ ввезено порядка 990 тыс. телевизоров, из которых около 60% приходится на китайские бренды. Из-за ухода с российского рынка доля LG в сегменте телевизоров сократилась с 19,1% в январе 2022 года до 4,2% в январе 2023 года, а более 20% всего рынка заняли более дешевые отечественные марки.

Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко, Вадим Красников