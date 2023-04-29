Частичный Первомай

Четвертый год подряд традиционное празднование 1 Мая пройдет для КПРФ в усеченном формате. Как рассказали “Ъ” в Компартии, в ряде регионов партийцы не смогли согласовать проведение демонстраций и митингов. Где-то местные власти ссылаются на все еще действующие ковидные ограничения и уже запланированные мероприятия, а где-то — на особые режимы, введенные в связи со специальной военной операцией. Поэтому в ряде случаев вместо колонн и транспарантов коммунистам придется ограничиться автопробегами, возложением цветов или «маевками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, в некоторых регионах партия столкнулась с нежеланием властей согласовывать первомайские мероприятия. По его словам, в каждом случае партийцы уверены в своей правоте и будут оспаривать эти отказы в судах.

«Партия настроена максимально широко отметить День международной солидарности трудящихся в тех форматах, которые это позволяют»,— добавил господин Афонин.

Во многих регионах коммунистам отказывают в связи с еще действующими ковидными ограничениями. Например, мэрия Нижнего Новгорода дважды отказала обкому в проведении первомайских мероприятий со ссылкой на эпидемиологические требования: сначала чиновники не согласовали проведение автопробега, а затем — митинга на площади Ленина. «Городские власти, видимо, посчитали, что автопробег может стать каким-то рассадником этой заразы»,— говорит глава регионального отделения КПРФ Владислав Егоров.

Продолжают опасаться распространения коронавируса и в Санкт-Петербурге. В конце марта губернатор Александр Беглов подписал постановление, которым продлил ковидные ограничения, в том числе на массовые мероприятия, до 31 мая. Петербургский горком подавал заявку на шествие по Невскому проспекту и митинг на Исаакиевской площади, но ни одну из акций мэрия не согласовала. «Мы сейчас пытаемся договориться, чтобы нас особо не трогали, чтобы провести возложение цветов у "Авроры",— рассказывает первый секретарь городского комитета КПРФ Роман Кононенко.— Просто прийти и выступить без микрофонов и мегафонов, но пока успехов в переговорном процессе нет. Ковид и террористическая опасность, по мнению властей, высокая».

В Москве тоже по-прежнему действует указ мэра Сергея Собянина, запрещающий проведение публичных мероприятий.

Поэтому столичные коммунисты отметят 1 Мая встречей депутатов Госдумы, Московской областной и городской думы с избирателями возле памятника Карлу Марксу на Театральной площади.



На проблемы в согласовании мероприятий жалуются коммунисты Забайкалья, Свердловской области, Удмуртии, Татарстана и Алтайского края. Власти Бийска, например, отказали Компартии в согласовании шествия из-за «неточной формулировки» его цели, а власти Барнаула сослались на уже запланированные на площадях Советов и Ветеранов мероприятия. Коммунисты обратились в суд и отстояли проведение шествия и митинга в Бийске. А вот в Барнауле сделать этого не удалось.

В Краснодаре после препирательств с мэрией коммунисты сами махнули рукой. Там партия подала уведомление на проведение демонстрации в центре города. Шествие на 500 человек хотели начать на углу улиц Красной и Длинной. Однако краснодарские власти разрешили провести мероприятие только в парке 30-летия Победы, объяснив запрет на шествие в центре вопросами безопасности. «Нам предложили в парке "пошагать". Ни цели демонстрации, ни формат мероприятия просто не подходят для парка»,— говорит депутат гордумы Краснодара, член бюро обкома КПРФ Александр Сафронов. По его словам, в праздничный день партийцы просто возложат цветы к памятникам Ленина и проведут «маевки».

В Ульяновске Компартии отказали в проведении демонстрации со ссылкой на действие «базового уровня готовности», который был введен в регионе «в связи с проведением СВО и повышенной угрозой террористической опасности». Власти предлагают коммунистам провести вместо демонстрации и митинга «встречу депутата с избирателями на внутридворовых территориях малыми группами». Сейчас в партии решают, как поступить, отметив, что «в любом случае традиционное возложение цветов к памятнику Ленина состоится», говорит первый секретарь обкома КПРФ Алексей Куринный.

«Партия подавала заявку на проведение митинга, однако предложенные властями города локации не подходят для масштабных мероприятий,— рассказывает секретарь ростовского горкома КПРФ по идеологии Ирина Кислицина.— Поэтому мы решили провести встречу депутатов—лидеров фракции с избирателями у здания публичной библиотеки». К аналогичному формату прибегнут во Владивостоке: встреча горожан с парламентариями пройдет на окраине города — на площади возле Дома молодежи. «Это гайд-парк, поэтому акции на этом месте согласования не требуют»,— объясняет первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Долгачев.

Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов говорит, что мэрия Казани согласовала партийцам митинг в центре города, у памятника Муллануру Вахитову. Коммунисты также планировали шествие до площади Свободы, где находится памятнику Ленину и дом правительства Татарстана, однако это мероприятие им не разрешили.

Во многих субъектах партийцы и сами не планируют ничего масштабного.

Например, челябинские коммунисты хотят провести автопробег, а башкирские намерены возложить цветы к памятнику Ленина, а затем поехать на место проведения первой «маевки» в 1905 году.

В ряде регионов проблем у КПРФ не возникло. Например, дагестанские коммунисты отметят Первомай акциями в Махачкале и почти во всех других городах республики, а также в некоторых райцентрах, рассказывает первый секретарь рескома Самир Абдулхаликов. Новосибирское отделение КПРФ планирует провести демонстрацию, которая согласована с администрацией города: в праздничном шествии примут участие до 300 человек. В Томске КПРФ проведет митинг и шествие без перекрытия движения. «Мы пройдем до Ново-Соборной площади, потом состоится возложение цветов к памятнику Воину-освободителю»,— сообщили в обкоме.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”