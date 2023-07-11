Время лететь

В июле на внутренних курортных направлениях открылся высокий сезон. Поездки по стране на эти месяцы запланировали более 80% путешественников, купив авиабилеты. «Деньги» выяснили, как дорого этим летом обойдется отдых в России и где чаще всего предпочитают проводить отпуск соотечественники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В оставшиеся летние месяцы большинство туристов отправятся в поездки по России. По данным «Яндекс Путешествий», внутренние направления формируют 81% бронирований авиабилетов на июль—август. За счет постепенного восстановления турпотока на международных направлениях доля немного просела, опустившись на три процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года, тем не менее осталась значительной. В ситуации неопределенности в 2022 году людям было сложнее принимать решение о дальних и более дорогих перелетах, напоминают в «Яндекс Путешествиях». Из данных OneTwoTrip складывается похожая картина. Долю внутренних направлений в июле—августе в компании оценивают 83,8% — на 5,7 п. п. меньше, чем годом ранее.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев говорит, что на внутренние направления приходится 16% забронированных на лето организованных туров против 27% годом ранее. «После снятия ковидных ограничений туристы стараются чаще бывать за рубежом»,— рассуждает эксперт. В «Слетать.ру» добавляют, что и возможностей для летнего отдыха в этом году стало больше: если летом 2022 года соотечественники выбирали из 30 доступных направлений, то сейчас вариантов уже 39.

Цена поездки

На авиаперелеты по России в этом сезоне путешественники тратят в среднем 20,9 тыс. руб. (средняя цена одного бронирования) при средней цене билета 7,6 тыс. руб., подсчитали в OneTwoTrip. Относительно аналогичного периода прошлого года эти значения выросли на 10,6% и 5,6% соответственно.

В «Яндекс Путешествиях» подсчитали, что средний перелет по стране туда и обратно обходится этим летом туристам в среднем в 15,9 тыс. руб., увеличившись за год на 41%.

Но цена все равно остается более доступной, чем на выездных направлениях. Полеты в страны дальнего зарубежья за год подорожали в среднем на 7%, до 48,6 тыс. руб. Ближнего — на 18%, до 29,76 тыс. руб., отмечают в сервисе.

По данным «Твил.ру», средняя цена размещения в отелях и квартирах с посуточной арендой в наиболее популярных туристических локациях внутри страны в июле—августе составляет 3,97 тыс. руб. в сутки. Это на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В «MTC Travel» отмечают, что путешественники стараются экономить. Так, средняя цена номера в открытой продаже в России, судя по подсчетам аналитиков, сейчас составляет 7,3 тыс. руб. в сутки, за год этот показатель увеличился на 5%. В то же время средняя цена забронированной ночи за аналогичный период, напротив, сократилась на 8%, до 4,8 тыс. руб. в сутки. Эти данные также показывают, что туристы отдают предпочтение наиболее бюджетным вариантам для проживания, поясняют аналитики «MTC Travel».

Курортные перспективы

В июне продажи туров на российские курорты немного разочаровали российский турбизнес. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин замечает, что число бронирований поездок в Краснодарский край было на 5–10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Эксперт сомневается, что снижение потока объясняется только конкуренцией с выездными направлениями: в Турцию в начале сезона туристы тоже ездили меньше. «Потребительское поведение изменилось. Почему — мы еще не поняли. Вполне возможно, динамика объясняется поздним началом в этом году теплого сезона, в июне море в Краснодарском крае еще было достаточно холодным»,— рассуждает он. В «МТС Travel» отмечают, что курорты Краснодарского края (Сочи, Адлер, Анапа и Геленджик) формируют 10% бронирований по внутренним направлениям на июль—август.

В случае с Крымом снижение спроса достигает 25–30% к ограниченной базе прошлого года, говорит Сергей Ромашкин. Сейчас полуостров формирует всего 2,5% всех проданных туров на лето, подтверждают в «Слетать.ру». Это ниже показателя многих экскурсионных направлений. Директор по развитию и коммуникациям «Твил.ру» Оксана Шустикова говорит, что снижение интереса путешественников к региону привело к сокращению на 12,5% числа поездок по всем внутренним направлениям. Негативная динамика, вероятно, объясняется ограничением работы аэропорта Симферополя и общим беспокойством туристов. На этом фоне средняя цена размещения в Крыму, по словам госпожи Шустиковой, сократилась на 10% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение цен еще может стимулировать турпоток в Крым в июле—августе, не исключает Сергей Ромашкин. Ведь на других внутренних направлениях этого спада не произошло.

По данным «Яндекс Путешествий», самое популярное направление перелетов по России — Сочи. Средняя цена билетов в город на июль—август составляет 20,5 тыс. руб. Это на 41% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Полет в Минеральные Воды, другое популярное курортное направление, будет стоить 17,4 тыс. руб. Билеты в Махачкалу обойдутся в 17,9 тыс. руб. Согласно данным Travelata.ru, на долю Большого Сочи приходится 58% от общего объема забронированных туров по России. Пакет с размещением в Адлере в среднем обходится туристам в 85,5 тыс. руб. В центре Сочи — в 97,4 тыс. руб. Самый низкий средний чек при размещении в Лоо — 82 тыс. руб.

Балтийский берег

Одним из интенсивно набирающих популярность среди внутренних турнаправлений в этом сезоне стал Калининград. Так, в конце июня отраслевое издание «Турдом» обратило внимание на отсутствие свободных мест в эконом-классе на рейсах «Аэрофлота». Из-за высокого спроса улететь до середины августа можно было лишь бизнес-классом. Позднее перевозчик объявил о дополнительных рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга.

Популярность полетов в Калининград за год действительно выросла, свидетельствуют подсчеты OneTwoTrip. По данным сервиса, эксклав на Балтике сейчас формирует 4% внутренних бронирований на июль—август, относительно лета прошлого года значение увеличилось на 14,3%. Хотя в «Яндекс Путешествиях» указывают, что дефицита перевозки этим летом на направлении все же нет: в июне в наличии оставались места на рейсах перевозчиков, помимо «Аэрофлота». По данным сервиса, билеты в Калининград обходятся в среднем в 11,3 тыс. руб. К прошлому лету значение выросло на 22%.

По данным Оксаны Шустиковой, Калининградская область в июле—августе находится на седьмом месте среди наиболее востребованных регионов для туристических поездок. В среднем бронирование здесь квартир или туристического жилья, по ее словам, обходится в 3,1 тыс. руб. за ночь. В «МТС Travel» считают, что Калиниград формирует 2% общего объема внутренних гостиничных бронирований на июль—август. В «Слетать.ру» отмечают, что Калининградская область — одно из наиболее востребованных направлений и у организованных туристов. На регион приходится 3,9% от общего объема продаж.

Экскурсионная альтернатива

Далеко не все путешественники по стране собираются провести летний отпуск на курортах. Cити-туры внутри страны путешественники часто рассматривают как вариант для длинных выходных, считает Олег Козырев. Среди традиционно экскурсионных направлений у путешественников, по оценкам «МТС Travel», пользуются спросом Санкт-Петербург (9% от общего объема бронирований), Москва (7%) и Казань (4%). В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что средняя цена полета в Москву из городов России составляет 11,6 тыс. руб. К прошлому лету значение выросло на 56%. Билеты в Санкт-Петербург за аналогичный период подорожали на 39%, до 13,1 тыс. руб. В Казань — на 52%, до 11,2 тыс. руб.

Руководитель сервиса бронирования «Отелло» Сергей Вурим отмечает, что в число наиболее популярных локаций для поездок в июле—августе, по их данным, входит также Владивосток. Средняя цена ночи в городе, по его словам, сейчас составляет 5,4 тыс. руб., а на одно бронирование пользователи сейчас тратят в среднем 20 тыс. руб. Эксперт считает город востребованным и в летний сезон. Перелет во Владивосток и обратно в июле—августе, по данным «Яндекс Путешествий», стоит в среднем 26,7 тыс. руб. Это лишь на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Растущим сегментом в «Слетать.ру» называют и такой формат путешествий, как круизы: за год спрос на них вырос на 40%.

Александра Мерцалова