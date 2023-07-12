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Коммерсантъ FM
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СПЧ ООН принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и священных книг

Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 53-й сессии принял резолюцию, осуждающую акты осквернения Корана. Совет призвал привлечь к ответственности виновных в сожжении Корана в центре Стокгольма 28 июня. США, Великобритания и страны Евросоюза проголосовали против резолюции. Трансляция заседания ведется на сайте ООН.

Совет в Женеве призвал государства принять законы, пресекающие и предотвращающие в судебном порядке акты и пропаганду религиозной ненависти. Совет также постановил организовать на 55-й сессии «интерактивную групповую дискуссию экспертов» о коренных причинах осквернения священных книг, мест отправления культа и религиозных символов.

За принятие резолюции проголосовали делегации 28 стран, среди них Алжир, Аргентина, Казахстан, Киргизия, Китай, Индия, Куба, Узбекистан и ЮАР.

Против проголосовали делегации 12 государств: Бельгии, Великобритании, Германии, Коста-Рики, Литвы, Люксембурга, Румынии, США, Финляндии, Франции, Черногории, Чехии.

Делегации Бельгии, США и Великобритании заявили, выступая перед голосованием, что не поддерживают внесенный Пакистаном и Государством Палестина проект резолюции. По их мнению, в документе недостаточно внимания уделено гарантиям свободы выражения мнения.

Российский представитель выступил на заседании, отметив, что Москва осуждает нетерпимость и подстрекательство к ненависти и вражде на основе религии в Европе. Он назвал позорным санкционированное властями Швеции сожжение Корана.

Акцию по сожжению Корана 28 июня провел 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика возле соборной мечети в центре Стокгольма. Мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, положил в книгу бекон и поджег. Власти признали мероприятие законным, но «неуместным». Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, чтобы осудить его за осквернение Корана. В Багдаде протестующие напали на посольство Швеции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коранный номер».

Полина Мотызлевская

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