Пермский авиатехникум купит десять беспилотников с оборудованием дополненной реальности

Пермский авиатехникум им. А. Д. Швецова объявил аукцион на поставку образовательного комплекса устройств беспилотного летательного аппарата вертолетного типа с оборудованием дополненной реальности. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав поставки должны входить десять беспилотников (два простых БЛА, два квадрокоптера и четыре гексакоптера) и 13 ноутбуков с установленным комплексом дополненной реальности для подготовки операторов управления. Гарантия на всю технику должна составлять не менее 12 месяцев.

Максимальная цена контракта указана в размере 14,4 млн руб. Победителя аукциона определят 27 июля.

Как ранее сообщала интернет-газета «Текст», пермский авиатехникум с этого года начинает обучение по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».