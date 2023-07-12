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Коммерсантъ FM
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Прикурившего от Вечного огня в Волгограде подозревают в надругательстве над местами захоронений

Дознаватели полиции Волгограда возбудили уголовное дело по статье 224 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) в отношении 29-летнего мужчины. Об этом сообщило Управление МВД России по Волгограду. По версии полиции, он прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев, которая находится в центре города.

Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения, направленная на мемориальный комплекс. На записи видно, как мужчина в футболке садится на корточки у Вечного огня, а спустя несколько секунд встает, совершая характерный для курильщика жест.

Почти сразу же к нему подходят сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые патрулировали Аллею Героев. Подозреваемому, который оказался жителем Ярославской области, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По статье ярославцу грозит арест до трех месяцев, исправительные работы либо штраф.

Антон Голицын, Ярославль

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