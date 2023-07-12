Бывшая стройплощадка «Горская» в Сестрорецке станет круглогодичным туркластером

Территория бывшей строительной площадки «Горская» в Курортном районе Санкт-Петербурга станет круглогодичным туристическим кластером, городское правительство разрабатывает соответствующий мастер-план. Об этом на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ сообщил вице-губернатор города Николай Линченко.

«Перед правительством города стоит задача сформировать предложения в данный мастер-план с учетом сразу нескольких районов Петербурга, обладающих широкими возможностями для отдыха и туризма. При формировании мастер-плана будут спрогнозированы турпотоки и учтены варианты планирования транспортной, инженерной и туристской инфраструктуры»,— сказал господин Линченко.

Проект предполагает застройку и благоустройство 130 гектаров земли. На них планируется возведение яхтенной марины, гостиничной и туристической инфраструктуры и прогулочные зоны. Будет застроена береговая полоса Финского залива.

Соглашение о намерениях по созданию кластера на территории «Горской» подписали на ПМЭФ-2022. Проект планируют реализовать в несколько этапов до конца 2030 года.

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