Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор: после отравления в Орске госпитализированы 9 из 36 детей

Из 36 детей из Орска, которым потребовалась медпомощь после отравления, девять госпитализированы, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, жизни детей ничто не угрожает. У остальных пострадавших симптомов уже нет, но в течение ближайших двух часов «будет проведен контроль их состояния на дому».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уже установлен предположительный источник отравления детей — это один продукт Новотроицкого молокозавода. Поставки всей продукции с этого предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств»,— написал господин Паслер в Telegram.

Сообщалось, что 11 июля в Орске бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям трех—шести лет с одинаковыми симптомами отравления. В мэрии говорили, что состояние госпитализированных оценивается как состояние средней тяжести, предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. Образовательные организации на фоне инцидента обязали временно сменить поставщиков. Жителям рекомендовали не употреблять продукцию завода с датой производства 11 июля.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...