Губернатор: после отравления в Орске госпитализированы 9 из 36 детей

Из 36 детей из Орска, которым потребовалась медпомощь после отравления, девять госпитализированы, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, жизни детей ничто не угрожает. У остальных пострадавших симптомов уже нет, но в течение ближайших двух часов «будет проведен контроль их состояния на дому».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Оренбургской области Денис Паслер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Губернатор Оренбургской области Денис Паслер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уже установлен предположительный источник отравления детей — это один продукт Новотроицкого молокозавода. Поставки всей продукции с этого предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств»,— написал господин Паслер в Telegram.

Сообщалось, что 11 июля в Орске бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям трех—шести лет с одинаковыми симптомами отравления. В мэрии говорили, что состояние госпитализированных оценивается как состояние средней тяжести, предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. Образовательные организации на фоне инцидента обязали временно сменить поставщиков. Жителям рекомендовали не употреблять продукцию завода с датой производства 11 июля.

Лаура Кеффер