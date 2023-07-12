В Орске больше 30 воспитанников детсадов отравились йогуртом, 8 детей госпитализированы

В Орске Оренбургской области бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3–6 лет с одинаковыми симптомами отравления 11 июля. Восемь детей госпитализированы. Предварительно, воспитанники разных детсадов отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода.

Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести, сообщила мэрия по итогам заседания оперативного штаба, которое провела региональный министр Татьяна Савинова. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

«Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Организован забор биологических материалов для лабораторных исследований»,— говорится в сообщении мэрии Орска в Telegram.

Власти изымут из оборота всю молочную продукцию Новотроицкого молокозавода. Его деятельность будет приостановлена на время проверки. Образовательные организации должны временно сменить поставщиков. Жителям рекомендовали не употреблять продукцию завода с датой производства 11 июля.

В бюджетных учреждениях Оренбургской области на период аномальной жары запретили использовать молочную продукцию без термообработки. В регионе последние два дня температура воздуха достигала 40°C. На этой неделе прогнозируется температура ниже 30°C.

Леонид Уварчев