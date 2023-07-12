Ростовская, Воронежская области, ЛНР и ДНР объединятся в содружество «Донбасс»

Четыре российских региона — Ростовская область, Воронежская область, Луганская Народная республика и Донецкая народная республика — будут объединены в макрорегион «Донбасс», сообщается в Telegram-канале департамента экономического развития Воронежской области.

«Проект соглашения о его создании представил руководитель департамента экономического развития Воронежской области Данил Кустов на заседании президиума Правительства Воронежской области. Оно прошло 10 июля под председательством Губернатора Воронежской области Александра Гусева»— сообщает департамент.

Целью соглашения является возрождение исторических связей регионов, развитие сотрудничества и ускорение процесса интеграции ДНР и ЛНР в экономическое, политическое и правое пространство Российской Федерации.

В число направлений взаимодействия входит торговля и инвестиции, промышленная кооперация, предпринимательство и ЖКХ, архитектура и строительство, сельское хозяйство.

«Президиум Правительства Воронежской области одобрил предложенный проект соглашения. Подписание документа о создании Содружества «Донбасс» планируется в конце августа этого года – в ходе торжеств по случаю 80-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков»,— сообщила пресс-служба департамента экономического развития Воронежской области.

Анастасия Назарова