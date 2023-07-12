«РИА Новости»: глава предприятия-разработчика экипировки «Ратник» уходит в отставку

Гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Олег Морозов на этой неделе покинет пост, сообщил источник «РИА Новости». По данным госагентства, из института уже ушла вся его команда — три заместителя, три советника и другие.

ЦНИИточмаш входит в концерн «Калашников» «Ростеха». Специализируется на разработке и производстве вооружения и военной техники. Под руководством института разработаны и переданы на вооружение больше 150 образцов вооружения. Сегодня главным проектом ЦНИИточмаш является разработка экипировки «солдата будущего» «Легионер» и поставки экипировки текущего поколения «Ратник».

Господин Морозов покинет должность 14 июля, сообщил источник «РИА Новости». Причина не уточняется. «Ростех» не прокомментировал информацию.

Олег Морозов возглавлял ЦНИИточмаш с 2021 года. До этого был директором департамента испытаний Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое входит в холдинг «Ростеха» «Высокоточные комплексы». Ранее руководил Третьим Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны РФ — головным НИИ по разработке вооружения, военной и специальной техники для Сухопутных войск и ВДВ. Профессиональный военный артиллерист. Многие годы возглавлял различные полигоны Московского военного округа.

«Ростех» осенью 2022 года сообщал, что по просьбе Минобороны нарастил темпы производства боевой экипировки «Ратник». Госкорпорация досрочно выполнила контракт на 2022 год и намерена также досрочно выполнить контракт на 2023 год. Сообщалось, что ЦНИИточмаш для наращивания темпов перешел на сменный график работы «и организовал слаженную работу большой кооперации предприятий».

Леонид Уварчев