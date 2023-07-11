Большие десантные корабли начали перевозить автомобили на Керченской переправе в круглосуточном режиме

Большие десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» приступили к перевозке автотранспорта на Керченской паромной переправе в круглосуточном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны РФ.

Первый рейс выполнил «Оленегорский горняк» из порта «Кавказ» в Крым. Каждый большой десантный корабль может принять на борт до 40 единиц автотранспорта.

Задействовать корабли ВМФ в перевозке транспорта на Керченской переправе предложил Владимир Путин. Мера связана с большой нагрузкой на Крымский мост и регулярным формированием пробок к переезду со стороны Краснодарского края. На минувшей неделе заторы растянулись на 13 км со стороны Тамани, а время ожидания в пробке достигло пяти часов.

Анастасия Донскова

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