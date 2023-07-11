Предприятия «Продимекса» готовятся к уборке ранних зерновых в Воронежской области

Предприятия холдинга «Продимекс» в Воронежской области ведут подготовку к началу уборки ранних зерновых культур. О ходе подготовки рассказали в холдинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На полях производится окультуривание почвы. Сотрудники предприятий вместе с представителями районных отделов Россельхозцентра проводят апробацию и регистрацию сортовых посевов. Ведется подготовка складов и элеваторов к размещению нового урожая.

В отношении поздних яровых и технических культур завершаются работы по уходу за посевами. Ведется мониторинг развития болезней и заселения вредителями. При необходимости будут применяться необходимые средства защиты растений, сообщили в холдинге.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.