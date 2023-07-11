В Екатерининский дворец в Пушкине вернулись утраченные во Вторую мировую войну царские произведения искусства

Государственный музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине получил на свой баланс две картины из коллекции императора Александра II, фотоальбом цесаревича Алексея и тарелку из императорского семейного сервиза, сообщила пресс-служба ГМЗ. Вещи считались утраченными со времен Второй Мировой войны.

Речь идет о двух работах Карла Фридриха Шульца середины XIX века «Саперы Лейб-Гвардии саперного батальона, роющие земляные укрепления» и «Разъезд Кавалергардского Ее Величества полка, остановившийся близ лагеря», написанных художником во время его визита в Россию по приглашению Николая I. Музей также получил фотоальбом «The Russian Campaign. March to August 1915» из 168 снимков фотограф Джордж Мьюза и тарелку из Рафаэлевского сервиза, созданного в 1903 году специально для царскосельской императорской резиденции.

До Великой Отечественной войны вещи находились в Екатерининском дворце, но в годы ВМВ пропали. Раритеты приобрел на зарубежных аукционах и передал в дар музею меценат Михаил Карисалов.

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